Россиянке с ДЦП не позволили встретиться с возлюбленным из Эстонии

Женщина физически не может расписаться в документах, поэтому в визовом центре ей отказали.

44-летней россиянке с ДЦП Галине не позволили выехать к возлюбленному в Эстонию из-за того, что женщина не может расписаться в документах. Как сообщает паблик Mash, в эстонском визовом центре не хотят оформить бумаги, несмотря на то что женщина физически не может самостоятельно в них поставить подпись.

Из-за своего диагноза Галина почти не двигается и не говорит, поэтому общается в основном в социальных сетях. Там она познакомилась с 51-летним эстонцем Андреем, у которого тоже ДЦП. Пара решила встретиться, однако свидание сорвалось.

Расписаться за Галину в бумагах мог бы опекун, однако его у женщины нет. Теперь она намерена бороться за право выезда за границу в суде.