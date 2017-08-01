Мыть с мылом и не покупать у дороги. Роспотребнадзор дал совет по выбору арбузов

Отмечается, что бахчевые культуры, которые продают у трасс, могут впитать в себя тяжёлые металлы от выхлопов машин.

Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур дал несколько советов, как выбрать арбуз и дыню. В первую очередь в ведомстве не рекомендуют покупать их вдоль трасс.

— Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, — поясняется в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также добавили, что такие арбузы и дыни могут впитывать в себя тяжёлые металлы.

Кроме того, у продавцов должны быть соответствующие документы на реализацию бахчевых культур, в частности медкнижка, данные о юридическом лице и даже вывеска, где указано время работы.

В ведомстве напомнили, что ни в коем случае нельзя вырезать кусочек арбуза во время покупки, так как в этом месте могут быстро распространиться микробы.

Что касается выбора арбуза и дыни, то следует брать ягоды среднего размера. Арбуз должен быть покрыт твёрдой блестящей коркой, а при ударе ладонью немного вибрировать. В свою очередь, дыня должна пахнуть дыней, в ином случае она ещё не дозрела.

Уже после покупки арбуз и дыню необходимо вымыть с мылом.