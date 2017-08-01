Мобильное приложение "ВКонтакте" обвинили в сборе информации о пользователях

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Мобильное приложение "ВКонтакте" обвинили в сборе информации о пользователях

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В компании же заявили, что передаваемые данные не являются персональной информацией.

Мобильное приложение "ВКонтакте" обвинили в сборе информации о пользователях. Об этом на своём телеграм-канале заявил программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга. По его словам, информация об устройстве, операционной системе, приложениях, геопозиции гаджета и точках доступа Wi-Fi попадает к разработчикам "ВКонтакте".

По данным компании, сбор данных не является тайной и осуществляется для оптимизации, рекламы и рекомендаций. Помимо этого отмечается, что эти сведения не являются персональными данными.

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