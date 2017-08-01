Жильцов сносимых пятиэтажек освободили от взносов на капремонт с 1 августа

Собственники сами могли решить судьбу своего жилья — с помощью голосования на портале "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы".

Владельцы квартир в хрущёвках, ставших участниками программы столичной реновации, с сегодняшнего для освобождаются от взносов на капремонт. Об этом на заседании столичного правительства заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Собственники тех квартир в домах, которые вошли в программу реновации, освобождаются от капитального ремонта с 1 августа, — проанонсировал он.

Ранее сообщалось, что уже к 1 октября власти планируют утвердить стартовые площадки, на которых предполагается построить дома в рамках программы реновации.

Кроме того, стало известно, что в масштабной программе переселения примут участие 5144 дома — это окончательная цифра. Финальный список пополнился за счёт собственников, которые приняли решение войти в программу на собраниях жильцов.