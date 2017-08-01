Глава ДНР сравнил власти Украины с упырями

По словам Александра Захарченко, украинские власти используют государство и его народ для извлечения прибыли.

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о своём отношении к президенту Украины Петру Порошенко, депутатам Верховной рады и другим украинским представителям власти. Как сообщает телеграм-канал WarGonzo, всех их Захарченко считает "упырями" за то, что используют украинский народ для собственного обогащения. Такое мнение глава ДНР высказал во время съёмок авторской программы Захара Прилепина и Александра Казакова "Донецкий формат".

— Эти люди не патриоты. Я даже не понимаю патриотами чего они могут быть. Это коммерсанты. Не государственники. Люди, которые используют государство как механизм, которым они зарабатывают деньги. И к народу они относятся точно также — как к ресурсам, как к инструментам, чтобы иметь личное обогащение. Им все равно, что будет со страной, что будет с её населением, сколько долгов они наберут, как будут отдавать? А точне не они или их дети, а может даже и не их внуки. Ну, да... Упыри. Их даже вампирами нельзя назвать, потому что вампиры как-то благороднее звучит. Они — упыри, — подытожил Александр Захарченко.

Как ранее писал Лайф, во время этого же интервью Александр Захарченко высказался за ужесточение уголовного наказания в ДНР за коррупционные преступления. По мнению главы ДНР, в отдельных случаях может применяться смертная казнь в отношении коррупционеров.