Ирония судьбы по-австралийски. Женщина обнаружила в своей постели пьяного вора

Мужчина собирался ограбить дом, однако выпил слишком много шампанского и уснул на месте преступления.

В австралийском городе Эсперанс арестовали грабителя, который проник в дом, выпил слишком много дорогостоящего шампанского и уснул прямо на месте преступления. Как сообщает Би-би-си, злоумышленника обнаружила в своей кровати хозяйка дома в обеденное время.

Перед тем как предъявить мужчине обвинение в краже со взломом, прибывшие на место полицейские доставили его в больницу. По словам сержанта полиции Мура, уровень алкоголя в крови грабителя в восемь раз превысил допустимый для вождения машины.