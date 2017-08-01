Хайпанул. Назвавший россиян говном петербуржец повысил цены на секс-услуги

Прославившийся роликом, где он оскорбляет пассажиров и получает за это удар по лицу, молодой человек требует за свою компанию в два-три раза больше, чем до популярности.

22-летний Виталий из Санкт-Петербурга, который прославился оскорблениями россиян на борту самолёта Москва — Барселона, повысил цены на свои секс-услуги. Как сообщает телеграм-канал Mash, теперь молодой человек просит от 3500–4800 рублей в час вместо 1,5 тысячи.

Ранее выяснилось, что назвавший россиян говном петербуржец подрабатывает мальчиком по вызову. Анкеты молодого человека размещены на тематических сайтах. Как уже сообщал Лайф, авиадебошир принёс извинения за некорректное поведение.