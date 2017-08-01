Повара-наркокурьера из Сургута осудили на 17 лет за провоз гашиша на Бали

Несмотря на суровый приговор, россиянин признаёт, что ещё "легко отделался". Ведь по закону Индонезии дело могло закончиться смертной казнью.

Жителя Сургута Романа Калашникова, задержанного в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков, приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом сам россиянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Предприговор, который мне огласил прокурор 10 июля, составил 20 лет. Судьи, приняв во внимание некоторые факты, решили снизить меру пресечения и приговорить меня к 17 годам лишения свободы, — сообщил он.

При этом россиянин не станет подавать апелляцию: по его словам, "дело могло закончиться смертной казнью", поэтому шансы на смягчение приговора в его случае буквально мизерные. Кроме того, работа с адвокатами потребует дополнительных затрат, а Роман Калашников уже, по его собственному признанию, спустил на услуги защитников 20 тысяч долларов.

— Я очень рад, что эта история с судом закончилась и теперь можно выдохнуть и собраться с мыслями. Большое спасибо всем, кто поддерживал меня, тем, кто верил мне и в меня... Берегите себя, — обратился Роман к своим подписчикам.

Напомним, российский повар из Сургута Роман Калашников был задержан в апреле 2017 года во время прибытия на индонезийский остров Бали. С собой у него был целый чемодан с упаковками зубной пасты. Пограничники обнаружили, что вместо пасты внутри был спрессованный гашиш. За контрабанду наркотического вещества россиянину грозила смертная казнь.

Роман Калашников ожидал приговора четыре месяца. За это время он успел открыть в индонезийской тюрьме собственный ресторан.