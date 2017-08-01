АТОР: В июле Анталью посетило более 700 тысяч россиян

С начала текущего года турецкий город-курорт посетило свыше двух миллионов граждан РФ.

В июле турецкую Анталью посетило более 700 тысяч россиян, а с начала года курортный город принял свыше двух миллионов граждан нашей страны. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Отмечается, что, по состоянию на 28 июля, с начала текущего года в Анталье побывало уже по меньшей мере пять миллионов иностранцев, что на 62% больше, чем в тот же период в 2016-м.

По словам губернатора Антальи Мунира Каралоглу, в 2017 году город планирует принять порядка десяти миллионов путешественников из разных стран, однако российский рынок показывает наиболее активную динамику.

Сообщается также, что в июле на курорт в среднем прибывало 61,5 тысячи человек в сутки, а в пиковые даты количество ежедневно прибывающих туристов составило 68 тысяч прибытий. Что касается ценовой политики, то в среднем для того, чтобы снять номер, турист должен заплатить 101,2 евро, что на 19,2% больше, чем в 2016-м.