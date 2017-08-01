Дэвид Бекхэм разозлил фанатов спойлерами из "Игры престолов"

Читайте также

Дэвид Бекхэм разозлил фанатов спойлерами из "Игры престолов"

2296

Дэвид Бекхэм. Фото: © REUTERS/Toby Melville

Фанаты сериала, которые не успели посмотреть новый эпизод, были разочарованы поступком футболиста.

Британский футболист Дэвид Бекхэм не на шутку разозлил фанатов сериала "Игра престолов", когда разместил на своей странице в "Инстаграме" кадры со спойлерами из третьей серии седьмого сезона, которая была показана накануне.

Спортсмен прокомментировал встречу между одними из главных героев ленты — Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/davidbeckham/?hl=ru" target="_blank">David Beckham</a></p>

— Извините, почему Дэвид Бекхэм считает приемлемым размещать спойлеры в своих "инстасториз"? Из меня просто идёт пар, — написал один из недовольных в своём микроблоге в "Твиттере".

Другие пользователи Сети, которые случайно наткнулись на спойлеры, не посмотрев ещё новый эпизод, также высказали своё недовольство и разочарование.

— Я любила Дэвида Бекхэма до того, как он начал публиковать в "Инстаграме" сцены из новых эпизодов "Игры престолов", — отметила Энни Корбетт.

Ранее Лайф писал о том, что хакеры украли сценарий новой серии "Игры престолов".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!