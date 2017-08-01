Дэвид Бекхэм разозлил фанатов спойлерами из "Игры престолов"

Фанаты сериала, которые не успели посмотреть новый эпизод, были разочарованы поступком футболиста.

Британский футболист Дэвид Бекхэм не на шутку разозлил фанатов сериала "Игра престолов", когда разместил на своей странице в "Инстаграме" кадры со спойлерами из третьей серии седьмого сезона, которая была показана накануне.

Спортсмен прокомментировал встречу между одними из главных героев ленты — Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен.

excuse me why does david beckham think it's acceptable to put game of thrones spoilers all over his insta story omg am pure fumin — aislinn (@g0_sl0w) 31 июля 2017 г.

— Извините, почему Дэвид Бекхэм считает приемлемым размещать спойлеры в своих "инстасториз"? Из меня просто идёт пар, — написал один из недовольных в своём микроблоге в "Твиттере".

Другие пользователи Сети, которые случайно наткнулись на спойлеры, не посмотрев ещё новый эпизод, также высказали своё недовольство и разочарование.

Wow I used to love David Beckham until he started videoing scenes of the new GoT episodes and puts them on instagram lol — Annie Corbett (@annie_corbett) 31 июля 2017 г.

— Я любила Дэвида Бекхэма до того, как он начал публиковать в "Инстаграме" сцены из новых эпизодов "Игры престолов", — отметила Энни Корбетт.

david beckham has got to be kidding me pic.twitter.com/0eoHTq0WLN — ellen (@stcrkgaryen) 31 июля 2017 г.

Ранее Лайф писал о том, что хакеры украли сценарий новой серии "Игры престолов".