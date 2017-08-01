Отмечается, что если в доме установлен прибор учёта, плату по нормативу можно впоследствии перерассчитать, исходя из показаний счётчика.

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, разрешающий платить за общедомовые услуги по счётчику. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы государства.

В Жилищный кодекс вносятся поправки касательно порядка оплаты за горячую и холодную воду, а также за электроэнергию и отведение сточных вод, если плательщик живёт в многоквартирном доме. Раньше эти расходы определялись по утверждённым региональными властями нормативами и входили в плату за коммунальные услуги.

Теперь собственники сами выбирают, как им платить — по показаниям счётчика, либо как и раньше по нормативу.

19 июля документ был принят Госдумой, а затем, 25 июля, одобрен Совфедом.