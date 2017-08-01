Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, разрешающий платить за общедомовые услуги по счётчику. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы государства.
В Жилищный кодекс вносятся поправки касательно порядка оплаты за горячую и холодную воду, а также за электроэнергию и отведение сточных вод, если плательщик живёт в многоквартирном доме. Раньше эти расходы определялись по утверждённым региональными властями нормативами и входили в плату за коммунальные услуги.
Теперь собственники сами выбирают, как им платить — по показаниям счётчика, либо как и раньше по нормативу.
19 июля документ был принят Госдумой, а затем, 25 июля, одобрен Совфедом.
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