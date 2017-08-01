Неизвестный открыл стрельбу в здании Московского областного суда

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Неизвестный открыл стрельбу в здании Московского областного суда

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Здание Московского областного суда.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев 

Подробная информация выясняется. По предварительным данным, среди раненых есть конвоир.

Неизвестный открыл стрельбу в здании Московского областного суда. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Ранен конвоир. Другие подробности выясняются.

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