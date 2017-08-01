Стрельба в столичном суде произошла на слушании дела "банды ГТА"

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Стрельба в столичном суде произошла на слушании дела "банды ГТА"

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Стали известны подробности инцидента со стрельбой, который произошел сегодня в Московском областном суде. Оказывается, неизвестный открыл огонь во время слушания дела "банды ГТА", сообщает телеграм-канал Mash.

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