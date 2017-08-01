Мужчина проглотил 28 презервативов с кокаином для провоза наркотика на Украину

Теперь контрабандисту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей.

Киевские правоохранители задержали мужчину, который пытался провезти из Бразилии на Украину килограмм кокаина. Как сообщает местная прокуратура, контрабандист проглотил 28 презервативов с наркотиком внутри.

За такой риск мужчине заплатили 4,5 тысячи долларов. Чтобы удержать груз внутри своего организма, злоумышленник ничего не ел и употреблял специальные препараты. Однако его задержали украинские пограничники во время таможенного досмотра.

Мужчина оказался в больнице. После извлечения презервативов с наркотиками его поместили под стражу. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.