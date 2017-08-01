МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

По данным метеорологов, в ближайшие часы в столице ожидаются грозы, возможен сильный ветер.

Столичное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве в ближайшие часы и до вечера 1 августа. По прогнозам синоптиков, возможны дожди, местами грозы, а также ветер до 17 метров в секунду.

— Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайший час с сохранением во второй половине дня и вечером 1 августа местами в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 12–17 м/с, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Специалисты ведомства рекомендовали москвичам и гостям столицы по возможности на время непогоды не покидать свои дома или крытые помещения, а в случае, если всё же непогода застала на улице, избегать широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, деревьев. Водителям же в МЧС посоветовали отказаться от использования личного автотранспорта.