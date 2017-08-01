Порошенко выделил средства на музеи в память о погибших в Донбассе военных

Украинский президент Пётр Порошенко внёс изменения в госбюджет страны на 2017 год, которые предполагают выделение средств на музеи в память об участниках военной операции в Донбассе, погибших в 2014 году. Об этом сообщается на сайте главы государства.
— Будут профинансированы мероприятия, необходимые для сооружения Музея героев Небесной сотни, создание Музея воинов АТО, чествование 85-й годовщины голодомора на Украине, — говорится в сообщении.
Помимо того, закон нацелен на поддержку социально уязвимых слоёв населения.
В мае Лайф сообщал о том, что Пётр Порошенко хочет объединить мемориал силовикам с Донбасса и музей ВОВ.
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