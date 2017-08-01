Украинские пограничники задержали панамское судно за заход в Крым

Теплоход Sаn Porfyrios следовал из Румынии в Грецию, но был задержан в водах Дуная.

Пограничники Одессы задержали судно под флагом Белиза, которое в период с 2014 по 2015 год неоднократно заходило в порты Крыма без разрешения украинских властей. Об этом сообщает пресс-служба местной погранслужбы.

Речь идёт о теплоходе Sаn Porfyrios, который раньше ходил в плавание под флагом Панамы.

Причём, по мнению пограничников, экипаж якобы намеренно сменил флаг и название, чтобы уйти от наказания за "нарушение" украинского законодательства. Однако судно всё равно удалось идентифицировать по уникальному коду IMO.

— Несмотря на то что судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные органы, пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору (IMO). Этот номер остаётся привязанным к судну в течение всего времени его существования, независимо от изменения названия, флага или судовладельца, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, пограничники выяснили, что один из помощников капитана дважды был в портах российского полуострова, а потому был признан нарушителем украинского законодательства. Против него составили протокол.