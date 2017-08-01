Аirbus в гжель. "Аэрофлот" подвёл итоги конкурса на лучшую раскраску самолёта

В честь 95-летия авиакомпании самолёт Airbus A321 раскрасят орнаментом гжельского узора.

Компания "Аэрофлот" подвела итоги творческого конкурса по раскраске своего самолёта в честь 95-й годовщины со дня создания авиакомпании. Пользователи сайта компании в ходе онлайн-голосования выбрали десятку лучших работ, а жюри, в которое вошли члены правления компании, выбрали победителя. Им стала Екатерина Лесик, предложившая раскрасить самолёт в бело-синие тона, стилизованно под гжельские узоры.

— Победитель конкурса получит сертификат на два лица на перелёт бизнес-классом в любой пункт маршрутной сети "Аэрофлота". Кроме того, по его эскизу будет покрашен самолёт Airbus A321. Обладателю второго места будет вручён сертификат на два лица на перелёт экономклассом в любой пункт маршрутной сети "Аэрофлота", — сообщили в пресс-службе компании.

Второе место досталось Екатерине Леухиной. Она представила эскиз в цветах российского триколора, разместив "птичку" "Аэрофлота" на фюзеляже.

Отметим, 17 марта 1923 года в Советском Союзе было создано Российское общество добровольного воздушного флота "Добролёт", которое специализировалось на внутренних и международных авиаперевозках. Позднее "Добролёт" был преобразован в "Аэрофлот". Поэтому 17 марта считается официальным днём рождения одного из крупнейших российских авиаперевозчиков. В 2018 году "Аэрофлот" празднует 95-летие.