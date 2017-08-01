Четырёхлетняя девочка в Вологодской области задохнулась из-за таблетки

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Четырёхлетняя девочка в Вологодской области задохнулась из-за таблетки

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Фото: ©Flickr/SimonQ錫濛譙

По инструкции отец ребёнка должен был измельчить лекарство, но не сделал этого по неосторожности.

Четырёхлетняя девочка в Вологодской области умерла из-за принятия таблетки. Как сообщает СУ СК РФ по региону, отец не измельчил лекарство, это и стало причиной удушения ребёнка.

— В городе Соколе 33-летний отец, ответственный за здоровье своей четырёхлетней дочери, проявил небрежность при лечении и дал употребить малолетней девочке лекарственный препарат в форме таблетки, не измельчив его в соответствии с инструкцией по применению. Проглоченная таблетка закрыла просвет дыхательных путей, и пострадавшая стала задыхаться, — говорится в сообщении ведомства.

Отец доставил дочь в больницу, но медики не успели её спасти.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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