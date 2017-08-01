"Новая газета" заявила о задержании своего журналиста в Москве

— Сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сопроводили его в машину и сказали, что повезут в ОВД Басманного района для установления личности, — говорится в сообщении "Новой газеты".
Накануне корреспондент подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.
Как ранее сообщал Лайф, в марте Феруза задержали из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, но позже его отпустили под подписку о невыезде.
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