В Челябинске сотрудники Росгвардии потушили горящий трамвай

В результате инцидента никто из находившихся в транспортном средстве граждан не пострадал.

В Челябинске сотрудники Росгвардии потушили загоревшийся трамвай, сообщает паблик Leika. Старший лейтенант Павел Слюсарев и младший сержант Сергей Цыганов проконтролировали, чтобы из транспортного средства вышли все пассажиры, после чего Слюсарев схватил огнетушитель и взобрался на трамвай.

Видеоролик гражданский журналист прислала через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

По информации Росгвардии, возгорание было устранено в течение нескольких минут, чему поспособствовали и граждане, которые останавливались на дороге и передавали огнетушители стражам порядка. В результате инцидента было израсходовано семь огнетушителей. Никто из граждан не пострадал.