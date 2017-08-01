В Индии огромный рой пчёл задержал вылет лайнера почти на час

Из-за атаки насекомых борт индийской авиакомпании не смог вовремя отправиться из Хайдарабада в Пуну.

Огромный рой пчёл не дал вовремя взлететь самолёту индийской авиакомпании Alliance Air, который направлялся из Хайдарабада в Пуну. Об этом сообщает Hindustan Times.

По словам представителя перевозчика, насекомые облепили лобовое стекло самолёта, причём с каждой минутой их становилось всё больше. В какой-то момент службы аэропорта приняли решение обрызгать окно специальным аэрозолем.

В итоге представителям воздушной гавани удалось избавиться от пчёл, и самолёт успешно вылетел в пункт назначения. Стоит отметить, что рой атаковал лайнер уже после того, как экипаж закрыл двери и приготовился ко взлёту.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.