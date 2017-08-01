Бойцы Росгвардии предотвратили побег "банды ГТА" после перестрелки в Мособлсуде

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, пятеро преступников пытались скрыться с места ЧП.

В Росгвардии сообщили подробности перестрелки, которая произошла сегодня днём в Московском областном суде. Отмечается, что пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвойных, завладели табельным оружием и попытались скрыться из здания Мособлсуда.

— Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооружённых преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы, — отмечается на сайте Росгвардии.

По данным стражей порядка, ранения получили два человека — конвоир и сотрудник ОМОНа.

При этом, как уже сообщал Лайф, трое преступников были убиты на месте ЧП, ещё двое пострадали. Они доставлены в больницу в Красногорске, передаёт телеграм-канал Mash.