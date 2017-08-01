В СК рассказали подробности перестрелки в здании Мособлсуда

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия", а также "Покушение на побег из-под ареста".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки в здании Мособлсуда. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным следствия, двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых по делу "банды ГТА". Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии.

— На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания, — уточнили в ведомстве.