Без личных амбиций. Саакашвили заявил, что не метит в президенты Украины

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил во время видеоконференции из США, что его не интересуют политические должности на Украине и, в частности, пост президента.
— У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на президента Украины, ни на другие должности, — сказал он, отметив, что будет пытаться полностью изменить положение в стране.
Напомним, 26 июля стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что намерен обжаловать данный указ. На данный момент он находится в США.
Ранее Лайф писал о том, что один из оппозиционных лидеров Грузии пожаловался вице-президенту Соединённых Штатов Майку Пенсу на "преследование" Саакашвили по политическим мотивам.
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