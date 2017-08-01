"Я гражданин Украины". Саакашвили заявил, что ему не нужен паспорт другой страны

Об этом бывший губернатор Одесской области заявил во время пресс-конференции в США, куда уехал сразу после лишения гражданства Незалежной.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что не претендует на паспорт ни одной из стран, ему достаточно украинского гражданства. При этом лидер Незалежной Пётр Порошенко ещё на прошлой неделе подписал указ, который лишает экс-президента Грузии гражданства его страны.

— Никакого гражданства другой страны я не собираюсь получать, я являюсь гражданином Украины, — заявил Саакашвили в ходе пресс-конференции по интернет-связи из США.

26 июля бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, после чего он улетел в США.