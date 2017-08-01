"Я гражданин Украины". Саакашвили заявил, что ему не нужен паспорт другой страны

Читайте также

"Я гражданин Украины". Саакашвили заявил, что ему не нужен паспорт другой страны

433

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Фото: © РИА Новости

Об этом бывший губернатор Одесской области заявил во время пресс-конференции в США, куда уехал сразу после лишения гражданства Незалежной.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что не претендует на паспорт ни одной из стран, ему достаточно украинского гражданства. При этом лидер Незалежной Пётр Порошенко ещё на прошлой неделе подписал указ, который лишает экс-президента Грузии гражданства его страны.

— Никакого гражданства другой страны я не собираюсь получать, я являюсь гражданином Украины, — заявил Саакашвили в ходе пресс-конференции по интернет-связи из США.

26 июля бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, после чего он улетел в США.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!