Установлены личности пострадавших в Мособлсуде конвоиров и омоновца

Преступники, атаковавшие конвой, завладели огнестрельным оружием в лифте и открыли огонь.

Стали известны личности пострадавших при нападении нескольких подсудимых по делу "банды ГТА" в здании Мособлсуда. Как передаёт телеграм-канал Mash, боец ОМОНа Михаил Ананичев получил ранение в плечо, а два сотрудника конвойной службы, Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова, были госпитализированы с признаками асфиксии — злоумышленники попытались их задушить.

Как ранее сообщал Лайф, перестрелка в Московском областном суде произошла днём 1 августа, когда должно было рассматриваться дело так называемой банды ГТА. Подсудимые напали на конвоиров и открыли огонь по бойцам Росгвардии. Ответным огнём трое преступников были ликвидированы, ещё двое получили ранения.