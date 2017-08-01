Иран пожаловался в Совбез ООН на американские санкции

Ранее США наложили санкции на 18 иранских физических и юридических лиц в связи с ракетной программой Тегерана.

Глава иранского парламента Али Лариджани заявил, что американские санкции в отношении государства нарушают условия договорённости по ядерной программе, из-за чего Тегеран подал жалобу в Совет Безопасности ООН, передаёт Reuters.

Напомним, в середине июля США объявили о введении новых санкций в отношении Ирана в связи с ракетной программой и "враждебной ситуацией", в которой эту страну обвиняют американские власти. После этого министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна готова выйти из ядерной сделки. В тот же день Белый дом наложил санкции на 18 иранских физических и юридических лиц.

Ранее Лайф писал о том, что президент США Дональд Трамп пообещал Тегерану "очень большие проблемы" в случае несоблюдения соглашений.