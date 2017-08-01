Испания экстрадирует российского программиста Лисова в США

Национальная судебная палата Испании сообщила о решении экстрадировать в США задержанного российского программиста Станислава Лисова. Высылка пройдёт по требованию ФБР, которое обвиняет россиянина в создании хакерских программ. Если вина россиянина будет доказана, ему может грозить до 35 лет тюрьмы.
Адвокаты россиянина сообщили, что намерены обжаловать это решение.
Как ранее сообщал Лайф, Лисов был задержан в начале текущего года в Испании по запросу ФБР и Интерпола. Его подозревают в причастности к хакерским атакам, в разработке и использовании банковского трояна Neverquest. По мнению защиты задержанного россиянина, дело против него могло быть сфабриковано властями США.
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