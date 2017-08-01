СМИ: Напавшие в Мособлсуде подсудимые 15 минут избивали женщину-конвоира

Злоумышленники воспользовались тем, что в здании застрял лифт, и завладели оружием.

Стрелявшие в здании Мособлсуда подсудимые по делу "банды ГТА" на протяжении 15 минут избивали женщину-конвоира, сообщил с места событий репортёр телеканала "Россия 24". По предварительной информации, злоумышленники пытались совершить побег, завладев оружием конвоира в то время, когда лифт застрял.

— Во время спуска в лифте с четвёртого на третий этаж в Московском областном суде лифт застрял. В это время подсудимые напали на женщину-конвоира, отняли у неё табельное оружие и стали её душить. На протяжении 15 минут её жестоко били, — сказал журналист.

Напомним, сегодня в здании Московского областного суда один из пяти подсудимых по делу "банды ГТА" напал на конвой, после чего злоумышленники завладели оружием. Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов застрелили трёх подозреваемых. Как уточнили в СК их сопровождали двое конвоиров.