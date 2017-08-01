На Дальнем Востоке произошёл масштабный сбой в электросетях

Авария привела к тому, что поставки электроэнергии из России в Китай временно приостановлены.

В электросетях на Дальнем Востоке произошёл масштабный сбой, который привёл к отключению энергоблоков на таких гидроэлектростанциях, как "Зейская" и "Бурейская". По данным Минэнерго, авария повлияла и на работу Благовещенской ТЭЦ.

По данным регионального МЧС, более 600 тысяч человек остаются без света после сбоя в электросетях. Сейчас на Дальнем Востоке продолжаются аварийно-восстановительные работы.

При этом отмечается, что отключения зафиксированы и на территории Сибири. Сбой также привёл к тому, что поставки электроэнергии из России в Китай пока временно приостановлены.

Более того, авария повлияла и на движение поездов, добавили в Минэнерго.