Украинский "доктор мясо" отдохнул в Санкт-Петербурге и обещал вернуться

Подозреваемый в убийствах и разыскиваемый на территории России врач разместил фото своего трёхдневного отдыха в городе на Неве.

Украинский врач Александр Чернов, получивший прозвища "доктор мясо" и "доктор смерть" за признания в убийствах раненых ополченцев Донбасса, опубликовал в соцсетях снимки своего отдыха в России. Несмотря на наличие возбуждённого уголовного дела в отношении украинца, он написал, что якобы три дня находился в Санкт-Петербурге. Покинуть город его вынудили лишь празднование Дня ВМФ России и усиленные меры безопасности. Однако в записи на своей странице в "Твиттере" он обещал ещё вернуться.

Как ранее сообщал Лайф, в 2016 году Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, возбудило уголовное дело в отношении Александра Чернова по статье "Подстрекательство к применению запрещённых средств и методов ведения войны".

Причиной уголовного преследования украинца стало его же собственное интервью одному из украинских телеканалов. В нём Чернов рассказал, как убивал раненых ополченцев при помощи медикаментозных средств, а также призывал других медиков следовать его примеру.