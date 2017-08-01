В ЛНР сообщили о готовящихся спецслужбами Украины терактах

Таким образом украинская сторона намерена дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне.

Спецслужбы Украины готовят на подконтрольной Киеву территории Луганской области теракты, в осуществлении которых намерены обвинить ЛНР. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД республики со ссылкой на жителя Станицы Луганской.

По словам мужчины, который представился сотрудником Национальной полиции Украины, несколько дней назад весь личный состав Станично-Луганского района был поднят по тревоге, после чего подразделения перешли на усиленный режим несения службы.

— На всех блокпостах Луганской области, подконтрольной киевской власти, проводятся тщательные проверки пересекающих границу лиц. Особое внимание уделяется тем, кто пересекает границу на личном автотранспорте, — отметили в полиции.

По данным правоохранителей, среди жителей Станицы Луганской распространяется информация о том, что на территории возможны теракты, организованные ЛНР.

— По мнению звонившего, это спланированная акция украинских спецслужб, направленная на дестабилизацию ситуации в приграничной зоне, — подытожили в МВД республики.