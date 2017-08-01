Украина продала за $390 тысяч два российских танкера, арестованных в 2016 году

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Украина продала за $390 тысяч два российских танкера, арестованных в 2016 году

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Фото: Центр транспортных стратегий

По данным украинских СМИ, оба судна были проданы через систему электронных торгов.

На Украине на электронном аукционе продали российские танкеры "Ниагара" и "Борислав", которые арестовали в прошлом году за долги. По данным издания "Экономическая правда", оба судна ушли с молотка за 390 тысяч долларов.

За нефтевоз "Борислав" боролись девять участников электронных торгов, они сделали более 30 ставок. В итоге танкер был продан за 197 тысяч долларов.

— За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пять претендентов. Цена выросла до $193,9 тысячи, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что ранее и "Ниагара", и "Борислав" принадлежали предприятию "Волго-Донское судовое агентство", имущество которого решили выставить на торги из-за долгов.

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