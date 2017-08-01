"Пусть катятся". Аваков попрощался с украинцами, желающими получить паспорт РФ

Глава МВД Украины уверен, что упрощение процедуры получения гражданства является "гибридной выдумкой" российских властей.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал "не сожалеть" об украинцах, которые перейдут в российское гражданство по упрощённой процедуре. По мнению украинского чиновника, российское подданство не предоставляет никаких привилегий по сравнению с европейским безвизом, и это, по выражению Авакова, должен понимать "даже плохо образованный" и "забитый российской пропагандой" человек.

— Если после трёх лет войны, смертей и лжи, принесённых Россией украинцам, всё ещё остаётся тот простак, пусть даже говорящий не так, как я — на слобожанском украинском суржике, а на чистом лингвистическом русском — и он хочет воссоединиться с "матушкой Россией", пускай! Срочно пусть берёт себе российский паспорт, — написал украинский чиновник на странице в "Фейсбуке".

Аваков добавил, что считает "наглостью" со стороны Кремля предлагать украинским гражданам российский паспорт по упрощённой схеме, и отметил, что для него самого "быть гражданином Украины — это честь".

— Пусть даже у скептиков не будет сожаления об утраченном гражданине, устремившимся к российскому паспорту... Пусть идёт, кто хочет. Я бы даже сказал — пусть катится, — резюмировал он.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства украинцами: в таком случае граждане страны должны будут подписать заявление об отказе от своего гражданства и оформить документ нотариально.