Имущество убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова арестовано судом в Москве

Адвокат бывшего парламентария заявил о планах обжаловать это решение в Мособлсуде.

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Как сообщил ТАСС адвокат погибшего экс-парламентария Андрей Гривцов, речь идёт о большом количестве драгоценностей и мужских часов, а также о гаражном боксе и машино-месте.

— Мы только сегодня об этом узнали и обжалуем это решение в ближайшее время, подав соответствующее ходатайство, поскольку арест накладывается для обеспечения исполнения приговора, а в данном случае приговор в отношении мёртвого человека вынести нельзя, — добавил Гривцов. По его словам, для процедуры обжалования он обратится в Мособлсуд.

Адвокат также сообщил, что семья Вороненкова не возражает против окончания уголовного преследования в связи с его кончиной. Он подчеркнул, что по закону дело должно быть прекращено.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Охранник беглого депутата ранил киллера, который позже скончался от ранения в больнице. Бывший российский парламентарий уехал на Украину вместе с супругой Марией Максаковой за несколько месяцев до убийства. В России он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате в Москве.