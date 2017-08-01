В Забайкалье семья из пяти человек погибла в результате ДТП с грузовиком

В микроавтобусе "Соболь" находились двое детей (5–7 и 12 лет), их родители и бабушка.

В Шилкинском районе Забайкальского края произошла авария с участием микроавтобуса "Соболь" и грузовика, в результате чего погибла семья из пяти человек: двое детей (5–7 и 12 лет), их родители и бабушка. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, инцидент произошёл около 21:00 по местному времени (15:00 мск) в 185 километрах от Читы.

Водитель КамАЗа госпитализирован, о его состоянии данных пока нет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.