В Забайкалье семья из пяти человек погибла в результате ДТП с грузовиком

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В Забайкалье семья из пяти человек погибла в результате ДТП с грузовиком

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В микроавтобусе "Соболь" находились двое детей (5–7 и 12 лет), их родители и бабушка.

В Шилкинском районе Забайкальского края произошла авария с участием микроавтобуса "Соболь" и грузовика, в результате чего погибла семья из пяти человек: двое детей (5–7 и 12 лет), их родители и бабушка. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, инцидент произошёл около 21:00 по местному времени (15:00 мск) в 185 километрах от Читы.

Водитель КамАЗа госпитализирован, о его состоянии данных пока нет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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