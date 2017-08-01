У убитого организатора побега "банды ГТА" из Мособлсуда нашли заточку

Предполагается, что брат застреленного в 2014 году лидера криминальной группировки давно планировал совершить побег.

У Холика Субхонова, который и организовал попытку побега членов "банды ГТА" из Московского областного суда, обнаружили заточку, сообщает телеграм-канал Mash. Пока не известно, как именно он смог пронести самодельное оружие в здание Мособлсуда.

Стоит отметить, что, судя по находке, подсудимые готовились к побегу заранее, это не было спонтанным решением.

Как ранее сообщалось, подсудимые по делу "банды ГТА" Абдумуким Мамадчинов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Умар Хасанов, Зафарджон Гулямов и Холик Субхонов отобрали табельное оружие у двоих конвоиров, когда все вместе зашли в лифт в здании Мособлсуда. Они попытались скрыться, однако между ними и стражами порядка завязалась перестрелка.

Мамадчинов, Мирзошарипов и Субхонов, который является братом застреленного лидера "банды ГТА", были убиты на месте ЧП. Остальные получили ранения и были обезврежены.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Кроме того, в прокуратуре Московской области проверяют условия конвоирования особо опасных преступников. Ведь пятерых подсудимых сопровождали всего два правоохранителя, среди которых была женщина.