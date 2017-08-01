В Москве выбрали районы, участвующие в архитектурном конкурсе по реновации

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В Москве выбрали районы, участвующие в архитектурном конкурсе по реновации

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

По замыслам столичного Архитектурного бюро, экспериментальные кварталы появятся в пяти районах города.

Власти Москвы определились районами столицы, которые станут площадкой для архитектурного конкурса по реновации. Как сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин для этого проекта выбрали экспериментальные кварталы в пяти районах Москвы.

— Это будет район Кузьминки, Головинский, Проспект Вернадского, Хорошёво-Мневники, Царицыно, — пояснил представитель столичной мэрии.

Отметим, заявки на участие в архитектурном конкурсе по разработке проектов кварталов для программы реновации подали более 126 команд. Из них около 40 зарубежные. Главная задача конкурса отработать подходы к реновации и комплексной застройке столицы.

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