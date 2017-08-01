"Кофе, чай, все дела?" Осетинские инспекторы окружили заботой байкера-нарушителя

Они напомнили мужчине правила дорожного движения и попросили не рисковать ни своей, ни чужой жизнью.

Байкер из Ульяновска по имени Антон опубликовал в Сети видео, чтобы показать, насколько вежливые ему встретились сотрудники ГИБДД в Северной Осетии. Как сообщает паблик Mash, они остановили мужчину, вежливо с ним поздоровались, поинтересовались, всё ли у него в порядке, разъяснили, в чём он был неправ, и пожелали счастливого пути.

— Ты обгоняешь большой КамАЗ, который едет с прицепом. Он даже тебя не видит, что-нибудь сделает прицепом и столкнёт тебя в сторону, — объяснил один из сотрудников. — Инспектор правильно тебе говорит: он огромный, ты — маленький.

Полицейские попросили байкера не рисковать ни своей жизнью, ни чужой.

— Ты же до Ульяновска доехать хочешь? Спокойно и езжай тогда, а так не делай больше, — попросил инспектор, посоветовав зайти в пункт питания и подкрепиться, а затем без спешки поехать домой.