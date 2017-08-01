"Проблема с кадрами". В Мособлсуде оценили условия конвоирования "банды ГТА"

По данным СКР, подсудимые смогли отобрать табельное оружие у сотрудников конвоя, когда все вместе зашли в лифт. Примечательно, что пятерых рецидивистов, обвиняемых в жестоких убийствах и бандитизме, конвоировали всего двое стражей порядка. Причём одна из них — хрупкая женщина.

Представитель Мособлсуда прокомментировала случившееся. По её мнению, сопровождение опасных преступников проводилось таким образом из-за нехватки кадров в конвойной службе, в первую очередь из-за абсолютно неконкурентоспособной зарплаты. При этом пресс-секретарь уточнила, что стражи порядка, осуществляющие конвоирование, непосредственными сотрудниками суда не являются, а осуществляют охрану в здании в определённые часы.

— У нас действительно большая проблема с кадрами. Сотрудники конвоя и полиции, которые сопровождают подсудимых, не являются сотрудниками суда. Они осуществляют нашу охрану с 9 до 18 часов, — говорит официальный представитель суда. — Действительно такая проблема, видимо, существует: маленькая зарплата, и она совершенно не конкурентоспособна.

Добавим, ранее прокурор Московской области Алексей Захаров потребовал от надзорного ведомства проверить условия, при которых в Мособлсуде конвоировали членов "банды ГТА".

По данному факту СК РФ уже возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия", а также "Покушение на побег из-под ареста".

Напомним, банда обвиняется в убийствах 17 человек, которые произошли в ходе 15 нападений на автомобили. Также люди подвергались грабежам со стороны членов банды. Участники назвали свою группировку в честь популярной компьютерной игры Grand Theft Auto.