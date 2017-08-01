"Гудбай, Америка?" Захарова раскритиковала реакцию США на высылку дипломатов

Мария Захарова усомнилась, что ухудшение эффективности работы Посольств США в РФ связано с ответными дипломатическими мерами России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на своей странице в "Фейсбуке" на заявления американских властей, что сокращение штата дипломатов США в России может привести к трудностям в получении виз для россиян. Как отметила дипломат, задержки, если и будут происходить, то это не будет связано с сокращением числа дипломатов по нескольким причинам.

— Брызнувшие из Вашингтона утечки объясняли, что именно сокращение числа персонала загранучреждений ударит по туристическим планам россиян. Да? Тогда позвольте вопрос: а чем занимались и занимаются в России сотни американских сотрудников загранучреждений? Для дипломата это вопрос неприличный. Но так и вся ситуация давно вывалилась из корзины с деликатностями. Я никогда не задала бы этого вопроса, если бы не сделанная ими же увязка количества сотрудников с оказанием консульских услуг россиянам. Надоело, когда людей дурят, — написала Мария Захарова.

Как уточнила представитель МИД РФ, российские власти не конкретизировали, кого именно следует сократить в диппредставительствах США. А потому, если пройдёт сокращение дипломатов, работающих с визами, это будет исключительно решение самих США. Кроме того, отмечает Захарова, Вашингтон до сих пор даже не представил точных данных, сколько вообще американских дипломатов работает в России.

Также вопросы у Марии Захаровой вызывает и то, что только за последние несколько месяцев срок оформления американской визы вырос в 4–5 раз. При этом сотрудники дипведомств США не намерены отказываться от системы собеседований с российскими заявителями, хотя многие консульства давно работают через Интернет. А главное, за последние годы значительно сократилась работа американских дипломатов по налаживанию двустороннего сотрудничества.

— Кроме как строить в России демократию, им последние годы делать нечего: делегации не приезжают, экономические форумы не проводятся. Что-то мне подсказывает, что строителей демократии у нас и внутри страны хватает. Поэтому все эти разговоры о том, что сокращение сотрудников нанесёт удар по консульской работе — пустое. А если выдача американских виз ещё больше будет затягиваться, на что активно намекают источники, это будет удар двойного назначения, — отмечает Захарова.

По её мнению, это удар и по России, и по президенту США Дональда Трампу. Ведь до сих пор многие ключевые посты в Госдепартаменте США занимают соратники Хиллари Клинтон, которые надеются на реванш после проигрыша своего кандидата. Одним из них является экс-посол США в РФ Майкл Макфол, который одним из первых заговорил про проблемы получения виз россиянами.

— Давайте говорить честно: если американская бюрократия не может или не хочет справляться с выдачей виз, возможно, выторговывая на её модернизацию очередные госдотации, не надо и это списывать на Россию. Мы готовы протянуть коллегам руку помощи и в этом вопросе, например, поделиться опытом. Ведь наши визы американцы получают за 10 дней и без собеседований, — подытожила Мария Захарова.