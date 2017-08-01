Фонд кино выделит Алексею Учителю 90 миллионов рублей на съёмки фильма "Цой"

Ранее режиссёр обращался с этой просьбой, отмечая, что потенциал ленты о солисте группы "Кино" не меньше, чем у фильма "Высоцкий".

Фонд кино выделит 90 миллионов рублей режиссёру Алексею Учителю на съёмки фильма о Викторе Цое, сообщается на сайте фонда. Новая картина вошла в список из 35 проектов, которым будет оказана финансовая поддержка.

Среди кинолент, которые получат средства от фонда, 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров и четыре военные драмы. В Фонде кино подчеркнули, что утверждённые проекты были удостоены наивысшей оценки экспертов. В их числе фильмы "Цой" Алексея Учителя", "Гипноз" Валерия Тодоровского, анимационные фильмы "Снежная королева — 4", "Волки и овцы — 2", "Белка и Стрелка — 3", комедия "Жених-2" с Сергеем Светлаковым, фильмы "Герой" с Владимиром Машковым, "Большая земля" с Сергеем Безруковым, кинолента "Кома" продюсера Рубена Дишдишяна.

— Также попечительский совет принял решение выделить средства на разработку фильма "Паркет" режиссёра Александра Миндадзе, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф писал о том, что режиссёр Алексей Учитель попросил 90 миллионов рублей на съёмку фильма о последних днях и смерти Виктора Цоя. Примечательно, что в картине не будет актёра, который исполнит роль музыканта.