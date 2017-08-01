На известного автора книг о пикапе напали в Москве

Когда мужчина вышел из своего авто, на него набросились двое молодых людей и начали избивать.

На известного автора книг о соблазнении и пикапе Алекса Лесли совершили покушение в Москве. По словам самого пострадавшего, на него напали на улице Кулакова в районе Строгино.

Лесли заявил, что, когда он вышел из своего авто, на него напали двое мужчин. Они начали избивать писателя, один из ударов пришёлся по голове. Алекс Лесли освободился из захвата и смог ответить нападавшим, после чего он уехал с места происшествия.

Лесли подал заявление в полицию. Отмечается, что у него ничего не украли при нападении, даже выпавший из кармана бумажник остался лежать на улице нетронутым.

Полицейские осмотрели авто и нашли там средство слежения. Возможно, с помощью него нападавшие и нашли Алекса Лесли.