Путин планирует порыбачить по дороге на Дальний Восток

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах главы государства на ближайшие дни. Сегодня по завершении рабочих встреч российский лидер вылетел на Дальний Восток, где 3 августа в Амурской области запланирован ряд мероприятий.

— Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии, — рассказал официальный представитель Кремля.— Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку.

На прямой линии в июле Владимир Путин вспоминал, что самым большим уловом за всю его жизнь стала 20-килограммовая щука, которую он поймал в Туве. Президент пошутил: не исключено, что кто-то мог "подвесить грузик".