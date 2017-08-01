Стали известны цены на кроссовер Honda CR-V

В России стоимость автомобиля будет колебаться от 1 миллиона 770 тысяч рублей до 2 миллионов 100 тысяч — в зависимости от комплектации.

Стали известны цены на новый кроссовер Honda CR-V с двухлитровым мотором. Как сообщили в компании, в базовой комплектации автомобиль будет стоить 1 миллион 769 тысяч 900 рублей.

Мощность мотора оценивается в 150 лошадиных сил, в городе он потребляет 9,8 литра 92-го бензина на 100 километров, а на трассе всего 6,2 литра. В модели предусмотрено восемь подушек безопасности, интеллектуальный мультиинформационный дисплей, климат-контроль, обогрев передних сидений.

В комплектации Lifestyle за 1 миллион 959 тысяч 900 рублей машина будет оснащена светодиодными фарами, системой дистанционного запуска двигателя и бесключевым доступом, а также камерой заднего вида и технологией контроля за усталостью водителя. Версия Executive стоимостью 2 миллиона 99 тысяч 900 рублей предусматривает кожаный салон, подогрев задних сидений и камеру бокового обзора.

Ранее Лайф писал о том, что российские дилеры получили новые Honda CR-V. Модель ранее вошла в топ-5 самых популярных автомобилей мира, а также в первую тройку рейтинга наиболее экономичных кроссоверов.