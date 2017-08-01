"Алроса" продаст на аукционе самый дорогой российский бриллиант "Династия"

Драгоценный камень весом 51,38 карата компания называет самым крупным и чистым бриллиантом, огранённым за всю историю ювелирного дела России.

В ноябре текущего года "Алроса" пустит с молотка уникальную коллекцию из пяти бриллиантов собственной огранки. Все они были изготовлены из одного алмаза весом 179 карат, добытого в 2015 году кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Якутии. Алмазу было решено присвоить имя "Романовы" — в честь императорского дома, который в 2013 году отметил своё 400-летие. А каждый бриллиант из коллекции носит название одной из династий Российской Империи, оказавших влияние на развитие русского ювелирного искусства.

Так, круглый бриллиант в 16,67 карата получил имя "Шереметевы", овальный камень в 5,05 карата носит имя "Орловы", "Воронцовы" — это бриллиант в форме груши весом 1,73 карата и "Юсуповы" — камень весом в 1,39 карата.

Однако главным элементом коллекции "Династия" стал одноимённый бриллиант, который, согласно заявлению компании, является самым крупным и чистым бриллиантом, огранённым за всю историю ювелирного дела России.

Бриллиант "Династия" весом 51,38 карата традиционной круглой формы, имеет характеристики D, VVS1, а качество огранки — Triple Exсellent, высшая из возможных.