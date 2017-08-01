Принца Уильяма призвали больше не заводить детей из-за таяния ледников

Организация Having Kids, базирующаяся в Сан-Франциско призвала принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон не заводить третьего ребёнка из-за изменения климата и социальной несправедливости в мире.
— Таяние ледников может повлиять на циркуляцию в Северной Атлантике, полностью изменив погоду в Соединённом Королевстве. Все мы — особенно общественные деятели — должны планировать наши семьи с учётом будущей среды, создавая меньшее и более устойчивое население, способное процветать в этой среде, — говорится в послании организации.
Открытое письмо опубликовано на сайте Having Kids.
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