Грузинский патриарх преподнёс Пенсу золотой браслет и отправил подарок Трампу

Специально для американского вице-президента и его супруги глава ГПЦ организовал экскурсию по Кафедральному собору V века св. Сиони, где гостям показали крест из виноградной лозы, который выносят на обозрение всего два раза в год.

Во вторник в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси состоялась встреча Католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго и вице-президента США Майка Пенса. Как сообщил представитель Грузинской православной церкви, встреча прошла по инициативе американского политика.

Встреча продолжалась около 20 минут, и вице-президент назвал её важной и примечательной.

Глава Грузинской православной церкви в ходе знакомства преподнёс Пенсу золотой браслет с цитатой из псалма и золотой крест — копию символа, который принадлежал царице Тамаре Багратиони. Католикос-патриарх всея Грузии также попросил американского вице-президента передать подарки главе государства Дональду Трампу и его супруге Меланье.