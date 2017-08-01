Джоан Роулинг извинилась за свои твиты о Трампе

Писательница призналась, что ошиблась, осудив поведение американского президента во время встречи с ребёнком-инвалидом.

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за свои сообщения в "Твиттере", в которых она обвинила президента США Дональда Трампа в том, что тот проигнорировал ребёнка-инвалида, сообщает портал "Дни.ру". Об этом она также написала в своём микроблоге в "Твиттере", отметив, что предыдущие сообщения по данной теме будут удалены.

— Насчёт моих твитов о маленьком мальчике в инвалидной коляске, чью протянутую для рукопожатия руку президент проигнорировал, судя по кадрам в прессе. Несколько источников проинформировали меня, что это была неполная и неточная картина их взаимодействия, — написала автор книг о Гарри Поттере.

Роулинг извинилась перед членами семьи мальчика за причинённые неудобства, которые они испытали из-за её сообщений.

Ранее в Сети появилось видео, на котором американский президент наклоняется к мальчику-инвалиду, однако Роулинг решила, что Трамп

не захотел пожать руку ребёнку.

— Как ошеломляюще и как ужасно, что Трамп не может заставить себя пожать руку маленькому мальчику, который просто хотел прикоснуться к президенту, — написала тогда она, после чего мать ребёнка опровергла эту информацию, сказав, что её сын всего лишь захотел показать главе государства новую нашивку разведчика.